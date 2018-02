Video: Keeper Scherpen kopt FC Emmen Onder 19 naar punt tegen koploper

VOETBAL - Een opmerkelijke goal vanmiddag in De Oude Meerdijk, de thuishaven van FC Emmen. Doelman Kjell Scherpen zorgde in het duel van FC Emmen Onder 19 tegen koploper Exelsior voor een prachtig slot.

Video: FC Emmen Onder 19 kegelt talenten Ajax uit beker

Scherpen sloop in de vierde minuut van de blessuretijd mee naar voren bij een 1-0 achterstand en kopte raak uit een corner.Op dat moment stond Emmen overigens met tien man op het veld vanwege twee gele kaarten voor Bas Aalderink.Door het gelijke spel heeft het team van trainer Bas Sibum 8 punten uit 4 duels in de 1e divisie (laag). Koploper blijft Excelsior, met 10 uit 4. Er zijn tien duels te spelen.In de kwartfinale van de nationale beker is FC Emmen Onder 19 gekoppeld aan Feyenoord. Dat duel wordt op 10 maart in Rotterdam gespeeld. De Drenten wonnen in de achtste finales verrassend bij Ajax met 4-2