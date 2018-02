Deel dit artikel:











Dronken Assenaar met ongeldig rijbewijs van de weg geplukt De man had te veel gedronken (foto: politie)

ASSEN - Een 28-jarige man uit Assen is afgelopen nacht aangehouden voor rijden onder invloed.

De man reed over de Mahatma Gandhiweg in Assen, waar hij door zijn slingerende rijgedrag de aandacht trok van de politie. De man werd gestopt en uit een alcoholcontrole bleek dat hij 2,5 keer te veel had gedronken.



Ook bleek dat het rijbewijs van de man ongeldig was verklaard.