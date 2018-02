​15-jarige Beau Potman genomineerd voor 'Oscars van YouTube'

MEPPEL - Beau Potman uit Meppel is 15 jaar, maakt graag video's en doet dat niet onaardig. Haar YouTube-kanaal heeft ruim 49.000 abonnees, ze won al een prijs in België en is nu ook genomineerd voor de 'Oscars van de Nederlandse YouTube-wereld'.

De havo-scholiere maakt nu zo'n twee jaar video's. "In het begin sloeg dat niet zo aan, maar op een gegeven moment kreeg ik steeds meer weergaven en abonnees en ging het best wel trending lopen. Dat is super leuk."Haar populairste filmpjes zijn die waarin ze bedrijven opbelt waar ze niet werkt, om zich vervolgens met de raarste redenen ziek te melden.Beau houdt er ook nog een zakcentje aan over. "Voornamelijk door campagnes met bedrijven. Dan zeg ik bijvoorbeeld dat ik een jasje draag dat ik opgestuurd heb gekregen van dit en dit bedrijf, of maak ik een video waarin ik een bepaald product promoot."Haar online inspanningen leverden Beau een nominatie op voor de VEED Awards, de jaarlijkse prijzen voor de beste YouTubers van Nederland. "De Oscars van de Nederlandse Youtube-wereld", zoals Beau ze noemt. Ze maakt kans in de categorie Beste Muser. Dat is de prijs voor gebruikers van musical.ly, een app waarin je liedjes kan playbacken.Mocht Beau winnen, is het niet haar eerste onderscheiding. Vorig jaar won ze tijdens de Belgian Tube Days de prijs voor beste jongste creator, met onderstaand filmpje dat inmiddels bijna een half miljoen keer bekeken is.Ze wil graag verder met vloggen. "Maar omdat het zo iets actueels is weet je niet hoe het over vijf jaar is. Dus ik ga wel gewoon m'n school afmaken en dan wil ik wel richting presentatie en dat soort dingen."