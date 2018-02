Deel dit artikel:











Hoogeveen zaterdag en Hardenberg'85 scoren niet Hoogeveen (donker) bestookt het doel van Hardenberg'85 (foto: vv Hoogeveen)

VOETBAL - De topper in de 3e klasse D van het zaterdagvoetbal, tussen Hoogeveen zaterdag en Hardenberg'85, eindigde in een doelpuntloos gelijkspel.

Door dat resultaat klimt Hoogeveen wel naar de 1e plaats in deze 3e klasse D, maar qua puntenverlies staat Lutten er het best voor. Hoogeveen heeft 26 punten uit 15 wedstrijden, terwijl Lutten 25 uit 13 heeft. Hardenberg'85 staat op 23 uit uit 14.



Hoogeveen en Hardenberg'85 stelden teleur op het kunstgras. Voor rust mochten de gasten de meeste aanspraak maken op een goal en in de tweede helft waren de beste kansen voor Hoogeveen.



Broek en Linthorst

Rick Broek (oud-speler van HZVV) was de gevaarlijkste man aan de kant van Hardenberg'85 en Marcel Linthorst had Hoogeveen de zege kunnen en misschien ook wel moeten bezorgen. Voor rust scoorde hij in buitenspelpositie en na rust raakte de aanvaller fraai de paal en zag hij een inzet voorlangs gaan. "Dit is balen. We hadden, ondanks dat we niet goed speelden, wel genoeg mogelijkheden om hier te winnen. Het is vervelend puntenverlies, maar we zijn nog volop in de race voor het kampioenschap", aldus Linthorst.