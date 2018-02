Deel dit artikel:











Brand in dierenverblijf bij school in Meppel Brandweermannen stelden de dieren in veiligheid (foto: Van Oost Media)

MEPPEL - In Meppel heeft vanochtend korte tijd brand gewoed bij een middelbare school aan de Werkhorst.

Toen de brandweer arriveerde was het vuur al gedoofd. De brand bleek in een van de dierenverblijven van de school te hebben gewoed. De brandweer heeft de ruimtes geventileerd en de dieren in veiligheid gebracht.



De verzorgster van de dieren had rook ingeademd en is voor controle naar een ziekenhuis gebracht.