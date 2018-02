Deel dit artikel:











Belgische restaurateurs krijgen les in Veenhuizen Pieke van Doorn (l) geeft les (foto: Ineke Kemper/RTV Drenthe)

VEENHUIZEN - Honderd jaar oude graftrommels zijn lastig te restaureren. In de trommels zitten vaak scheuren of gaten en de bloemenkrans is meestal deels vergaan. En wat het nog extra moeilijk maakt, is dat er weinig bekend is over het restaureren van graftrommels.

Er is namelijk geen opleiding of cursus voor. Je leert het vooral door het te doen. Twee Belgische restaurateurs zijn daarom neergestreken in Veenhuizen. Ze krijgen daar hulp van Pieke van Doorn. Zij restaureert al een jaar of zes graftrommels.



Een graftrommel uit Antwerpen

"We zijn beginners en we zijn eigenlijk maar gewoon begonnen," legt Lin Verbeemen uit. Ze komt uit de buurt van Antwerpen en heeft ook een graftrommel meegenomen. Haar collega Jos krijgt tips over hoe hij de trommel het beste kan behandelen. Verbeemen zelf houdt zich bezig met de bloemenkrans. "Ik had de verkeerde bloemen bij de blaadjes geplakt", legt ze uit. "Het zijn rozenbladeren, maar daar hebben we niet bij stilgestaan. We hebben er toen viooltjes bij gemaakt."



Belangrijk dat het bewaard blijft

En zo komen ze nog veel meer te weten over de bloememkransen en de graftrommels. Dat is belangrijk, zegt Van Doorn. "Vroeger zag je heel veel graftrommels, maar nu zijn er nog maar zo'n duizend over. Als je er niets aan doet heb je over een jaar of tien niets meer." Ondanks dat Van Doorn al heel wat kennis heeft vergaard over het restaureren van graftrommels, leert zij ook van haar Belgische collega's: "Ze zijn heel precies en hebben alles netjes gedocumenteerd."



De graftrommel uit België is van een soldaat die tijdens de Eerste Wereldoorlog is gesneuveld. Na de restauratie, die naar verwachting nog een maand of twee duurt, komt-ie in een kerk te staan in een klein dorpje vlakbij Antwerpen.