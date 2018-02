Erica wint van Germanicus door afstandschoten

VOETBAL - Erica deed zondagmiddag goede zaken in de strijd tegen degradatie. Germanicus werd op Erica met 2-0 verslagen. Beide treffers werden van grote afstand gemaakt.

De wedstrijd werd op het kunstgrasveld van Erica gespeeld, omdat het hoofdveld afgekeurd was. Met een harde wind, dwars over het veld, waren de omstandigheden lastig en was van goed spel nauwelijks sprake.In de eerste helft waren de kansen schaars. Rick Tubben kreeg de grootste voor Erica, terwijl voor Germanicus Roelof van Dijk de grootste kans miste. De 0-0 ruststand was geen verrassing.Erica nam binnen drie minuten na rust een 1-0 voorsprong. Tubben maakte optimaal gebruik van de harde wind en scoorde prachtig vanaf een meter of veertig. Doelman Vincent Beugelink stond te ver voor zijn doel en kon de bal alleen maar nakijken.Aanvankelijk werd het duel niet veel aantrekkelijker, maar de laatste twintig minuten maakten veel goed. Germanicus ging op zoek naar de gelijkmaker, kreeg ook kansen, maar gaf ook veel ruimte weg. Pelle de Vries verzuimde om Germanicus de genadeknap uit te delen, zodat het tot het einde spannend bleef.Vijf minuten voor tijd maakte Niek Rolink aan alle onzekerheid een eind door de 2-0 binnen te schieten. Beugelink was dit keer kansloos op een pegel van 25 meter.