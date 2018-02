Deel dit artikel:











Met één graad onder nul kamperen in Borger Een tipi met houtkachel (foto: Ineke Kemper / RTV Drenthe)

BORGER - Kamperen in de winter. De één moet er niet aan denken, de ander vindt het heerlijk. En die laatste groep wordt steeds groter.

Geschreven door Ineke Kemper

Wintercampings zien de laatste jaren een stijging in het aantal boekingen. Bij Natuurcamping Borger waren dit weekend negen kampeerplekken bezet.



Op de camping staan kleine tentjes op de grond: "We hadden twee legerslaapzakken en lange onderbroeken om warm te blijven." Ook zijn er tipi's met houtkachels er in. Daar maakt een gezin uit Limburg gebruik van om de carnaval te ontvluchten. "Het klinkt luxe maar het is nog steeds primitief hoor."



Toename in aantal boekingen

De camping heeft een overdekte kampvuurplaats en een verwarmd sanitairgebouw, maar voor de rest moeten de kampeerders zichzelf warm houden. Toch wordt winterkamperen steeds populairder. Dat merkt ook Martijn Harms van Staatsbosbeheer. Hij beheert de camping. "Vorig jaar hadden we in de winter twee plaatsen in het weekend bezet, nu gaan we naar de tien. En vorige week hadden we zelfs vijftien plaatsen bezet."



Dat merken ze ook bij De Groene Koepel. Dat is een organisatie waarbij natuurkampeerterreinen zijn aangesloten. ''Wij houden cijfers bij van de gasten die op natuurkampeerterreinen staan die bij ons zijn aangesloten. In de winter zijn dit steeds meer gasten. Als je kijkt naar de kampeerder of de groep mensen die hier komen, dan zijn dit mensen die zijn gericht op cultuur en ze hebben een authentieke levenswijze", legt Marieke Nieuwdorp, directeur van De Groene Koepel, uit.



Op zoek naar de rust

De winterkampeerders zoeken vooral rust. "We zien veel jonge gezinnen die vanuit de stad naar buiten willen in het weekend. Met de drukke levensstijl zie je dit ook. We zitten in een drukke maatschappij met internet en Facebook. Ze vinden het lekker om er in het weekend tussenuit te gaan en in de natuur te zitten'', aldus Nieuwdorp.



En daar zijn de gasten van natuurcamping Borger het mee eens. "Wij gingen altijd al graag kamperen en dit leek ons een leuke uitdaging in de winter", legt het stel uit Limburg uit. "Door de week heb ik een drukke baan dus in het weekend ga ik graag naar buiten en zoeken we de rust op."