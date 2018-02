Deel dit artikel:











CSVC-speler Ten Hoonte breekt nekwervel CSVC wacht op de aftrap (archieffoto: RTV Drenthe/Ger Hensen)

VOETBAL - Niek ten Hoonte heeft een zware blessure opgelopen in de uitwedstrijd tegen Amicitia VMC. De speler van CSVC viel zaterdag slechts anderhalve minuut na het eerste fluitsignaal uit met een gebroken nekwervel.

Ten Hoonte raakte geblesseerd na een kopduel, toen hij zijn tegenstander op zich kreeg. De hulpdiensten werden ingeschakeld, waarna op het veld een behandeling van maar liefst drie kwartier volgde. Beide clubs besloten de wedstrijd ondanks het ingrijpende voorval toch uit te spelen. CSVC verloor het duel in de 4e klasse E met 3-1.



Scan

De club uit Coevorden kreeg in de vooravond te horen dat Ten Hoonte een scan had ondergaan. De gebroken nekwervel is volgens de artsen niet van bedreigende aard.