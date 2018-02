Opnieuw derde plaats voor Jens Dekker

VELDRIJDEN - Jens Dekker heeft zijn tweede opeenvolgende derde plaats te pakken. De veldrijder uit Fluitenberg belandde ook in Hoogstraten op het podium.

Dekker moest in de zevende veldrit uit de Superprestige-reeks alleen de Belgen Eli Iserbyt en Thijs Aerts voorrang verlenen. Daarmee kreeg Hoogstraten exact hetzelfde podium als de Krawatencross in Lille een dag eerder.Fleur Nagengast eindigde in de vrouwenwedstrijd als dertiende. De talentvolle Drentse was achter haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado de op een na beste juniorenrijdster.