Half dozijn tegengoals voor MSC bij Alphense Boys

VOETBAL - Hoofdklasser MSC heeft een pak slaag gekregen in de uitwedstrijd tegen concurrent Alphense Boys. De club uit Meppel moest maar liefst zes keer de bal uit het eigen net vissen: 6-1.

MSC keek na ruim tien minuten al tegen een 2-0 achterstand aan. Arjan Ouwendijk opende de score, waarna Thom Nouwens de marge verdubbelde. In het vervolg van de eerste helft liep Alphense Boys uit naar 4-0. Ouwendijk was verantwoordelijk voor die twee doelpunten.Vijf minuten voor rust deed MSC iets terug via Kaj van Duuren, maar dat bleek slechts een eretreffer te zijn. Nouwens tilde de voorsprong van Alphense Boys in de tweede helft naar 5-1, waarna Ouwendijk met zijn vierde van de middag voor de eindstand zorgde.MSC staat na de zware nederlaag op de achtste plaats, met 26 punten. Alphense Boys is de ploeg van trainer Berry Zandink nu voorbij op de ranglijst.