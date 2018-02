Deel dit artikel:











'We krijgen 400 kalveren per jaar, bij één ging er iets mis' Martin Benning bij zijn kalfjes die door de maatregel voorlopig niet weg kunnen (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) Het bedrijf in Lheebroek zit op slot (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) Martin Benning bij een van zijn driehonderd koeien (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

LHEEBROEK - Hij is er de hele dag door mee bezig, melkveehouder Martin Benning uit Lheebroek. Zijn bedrijf zit samen met 2100 andere melkveehouderijen op slot.

Geschreven door Janet Oortwijn

Het ministerie van Landbouw nam deze maatregel vorige week om fraude aan te pakken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben de melkproductie van de bedrijven en het aantal koeien grondig bekeken. Hieruit rolden deze 2100 bedrijven, waarvan de administratie niet helemaal klopte.



Geschrokken

"Ik schrok wel toen ik zag dat ons bedrijf daar bij hoort", zegt Benning. "We hadden er geen idee van. We hebben juist geprobeerd het goed te registreren en alles naar eer en geweten gedaan."



Volgens Benning zit de fout in een kalfje, dat dood geboren werd na vijf maanden. "De foetus is dan nog heel klein, waarschijnlijk is hij door de roostering weggegleden", zegt hij. "We konden hem niet weer vinden."



Benning meldde vervolgens in zijn administratiesysteem dat het dier verworpen was. "Maar volgens het systeem had ik het dier moeten aanmelden bij een destructiebedrijf en een afkalfdatum door moeten geven. Het is naar mijn inzien een interpretatiefout."



Vervelend vindt hij het wel. "We krijgen vierhonderd kalveren per jaar, en bij één ging het mis. En gelijk moet het bedrijf op slot. Ik snap dat ze fraudeurs willen aanpakken, maar dit vind ik wel erg zwart-wit. We krijgen gelijk het stempel fraudeur opgeplakt. Maar iemand die fraudeert laat een bepaald patroon achter en doet dat niet één keer. Wij hebben er geen voordeel uitgehaald."



Controle

De fraude waar het ministerie momenteel mee bezig is, gaat om de zogeheten 'tweelingfraude'. Een boer geeft dan op dat één koe een tweeling kreeg en een andere koe niet, terwijl beide koeien een kalf hebben gehad.



Dit kan voordeliger uitpakken voor de melkveehouder, omdat koeien die nog geen kalf hebben gehad en dan nog geen melk geven dan 'voor de helft' tellen. Een melkkoe telt dan voor één.



"Dat heeft te maken met de fosfaatrechten", legt Benning uit. "Daardoor mogen we maar een beperkt aantal koeien hebben."



Benning moet nu ook van een tweeling aantonen dat ze van dezelfde moeder zijn. Maar dat wordt nog een lastig verhaal. "Die koe had ik juist weggedaan vanwege de fosfaatreductie. Ik moest maar aanleveren wat ik kon aanleveren. En dat heb ik nu gedaan."



Bepaald patroon

Volgens hem hadden de bedrijven die nu op slot zitten van tevoren beter gecontroleerd moeten worden. "We weten ook dat de NVWA daar niet de middelen voor heeft", zegt Benning.



Minister Carola Schouten maakte onlangs bekend het niet nodig te vinden om extra inspecteurs in te zetten.



Voor Benning en zijn collega's is het nu afwachten. Zolang het bedrijf op slot zit, mogen er geen dieren af- en aangevoerd worden. Op korte termijn levert dit nog geen problemen op. "Ik heb nog tweeënhalf week, dan mogen de stierkalfjes niet meer weg." Kalfjes die ouder zijn dan 32 dagen, kunnen niet meer bij de mesterij aangeleverd worden.



'Continu mee bezig'

"Je bent er de hele tijd mee bezig", zucht Benning. "Je loopt langs de kalfjes en denkt: kunnen die straks nog wel weg? Dan loop je weer langs die bewuste koe, dan denk je er weer aan. Ik hoop niet dat we onderop de stapel van die 2100 bedrijven liggen, want dan gaat het nog wel even duren voor we duidelijkheid hebben."



"Ik hoop dat de minister toegeeft en zegt dat dit te kort door de bocht is, om ons het stempel fraudeurs op te plakken, maar ik ga er niet vanuit", aldus de melkveehouder. "Dit is wel hard aangekomen in de hele melkveesector denk ik."