Kogelstootster Jorinde van Klinken Nederlands kampioene junioren Jorinde van Klinken (midden) (foto: RTV Drenthe)

ATLETIEK - Jorinde van Klinken (18) uit Assen is vanmiddag in Apeldoorn Nederlands kampioene kogelstoten bij de meisjes A geworden.

Van Klinken kwam in haar beste worp tot een afstand van 17 meter en 5 centimeter. Daarmee hield ze Jessica Schilder ver achter zich. De Volendamse kwam tot 15 meter en 68 centimeter. Het brons ging naar Anneloes Wonink die, net als Van Klinken, voor Groningen Atletiek uitkomt. Zij kwam tot een worp van 13 meter.



Vorig jaar juli won Van Klinken in Italië tijdens het EK voor de jeugd nog zilver bij het kogelstoten.



Ze plaatste zich eerder dit jaar al voor het wereldkampioenschap voor junioren van komende zomer in Finland. Dat is haar hoofddoel dit seizoen.