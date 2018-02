Sweel sterkste in teruggekeerde burentwist

VOETBAL - Door een groot spandoek met de tekst 'Uit zand en veen gerezen, met een groet-wit hart geprezen' werden de spelers van Witteveense Boys'87 en Sweel begroet. De onvervalste burenruzie werd prooi voor de gasten uit Zweeloo: 1-3.

Door de promotie van Witteveense Boys stond de derby weer op het programma in de vierde klasse D. Nadat groen rook - aangestoken door de supporters van de thuisploeg - was opgetrokken, trok de formatie van Cees Huizing ten strijde. Al na zeven minuten zette Sander Voortman Witteveense Boys'87 op voorsprong.Erg lang konden de wit-groenen niet van de 1-0 genieten. Sweel, mikkend op de nacompetitie, klopte nadrukkelijk op de deur. Het resulteerde in de negentiende minuut in de gelijkmaker van Richard Speelman. De aanvaller werd hard ingespeeld en vond de lange hoek.In het vervolg van de eerste helft waren grote kansen niet aan de gasten uit Zweeloo besteed. Na de pauze was de ploeg van Ruud Jalving effectiever. In de zestigste minuut maakte Speelman vanuit de rebound zijn tweede en zette Sweel op een verdiende voorsprong (1-2).Even later deelde Wouter van der Veen de beeldschone genadeklap uit. Van zo'n twintig meter mikte de creatieve middenvelder de bal in de kruising. Een kwartier voor tijd kreeg Witteveense Boys'87 via het hoofd van Seele de kans de achterstand te verkleinen, maar Sweel-doelman Jesper Reuvers maakte de inzet van dichtbij onschadelijk.Door de derbywinst klimt Sweel naar de derde plaats. De spelers met het groen-witte hart maken een pas op de plaats en staan negende in de vierde klasse D.