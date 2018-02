Vanavond en morgen kans op gladde wegen

ASSEN - Het kan in het hele land plaatselijk glad worden door hagel en natte sneeuw, waarschuwt het KNMI. In de nacht en ochtend kan het ook glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten.

Het weerinstituut heeft voor het hele land code geel afgegeven.Maandag blijft het in Drenthe langer glad dan in de rest van het land, als gevolg van winterse buien. Elders verdwijnt de gladheid in de loop van de ochtend.Rijkswaterstaat waarschuwt dat er morgenochtend mogelijk lange files ontstaan door de gladheid, en adviseert weggebruikers om de rijstijl aan te passen: "Houd afstand en matig uw snelheid".Blijf op de hoogte van het actuele weerbericht in Drenthe op rtvdrenthe.nl/weer