Belangrijke winst FC Assen, zevenklapper Hoogeveen

VOETBAL - FC Assen heeft een zeer belangrijke zege geboekt in de strijd tegen degradatie. De ploeg van trainer Harold Wekema won in de 1e klasse F dankzij een late treffer bij concurrent LAC Frisia 1883.

Dzenan Sarkinovic ontpopte zich tot de gevierde man bij FC Assen. Hij was in de laatste minuten verantwoordelijk voor het enige doelpunt in Leeuwarden. Beide clubs sloten de wedstrijd met een man minder af. Door de overwinning verlaat FC Assen de laatste plaats. De Drentse club staat nu dertiende. Het verschil met nummer acht Noordster is slechts drie punten.Hoogeveen onderstreepte de titelaspiraties door de op papier lastige uitwedstrijd tegen WVV zeer overtuigend te winnen. De manschappen van trainer Nico Haak scoorden maar liefst zeven keer: 2-7. Hoewel Alcides de ranglijst nog aanvoert, heeft nummer twee Hoogeveen minder verliespunten.Rolder Boys ging voor eigen publiek onderuit. Een doelpunt van Ferdi Hidding was niet voldoende tegen Bergum: 1-3.