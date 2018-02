Alcides houdt titeldroom levend, pas op de plaats voor Emmen

VOETBAL - Het Meppeler Alcides houdt de titeldroom in de 1e klasse F levend door een 2-0 zege bij vv Emmen, de nummer 3 op de ranglijst. De ploeg van trainer Wilko Niemer behoudt door die zege de koppositie, maar de stand geeft wel een vertekend beeld.

Hoogeveen, dat met 7-2 won bij WVV, heeft één punt minder dan Alcides maar ook twee duels minder gespeeld. De rol van vv Emmen, dat na vandaag zeven punten minder heeft dan Hoogeveen, lijkt uitgespeeld.Alcides kwam, in het stadion van FC Emmen, furieus uit de startblokken. Frank Fokke kopte de gasten binnen vijf minuten naar een 0-1 voorsprong. Het was zijn 14e treffer van het seizoen. Halverwege de eerste helft was Fokke dichtbij nummertje 15, maar zijn vrije bal werd gekeerd door Emmen-doelman Lars van der Swaluw. Emmen werd nauwelijks gevaarlijk. De ploeg kwam wel in de zestien van Alcides, vooral via de snelle Raphael Ngendekumana, maar de eindpass bleef continu uit bij de thuisclub.In de beginfase van de tweede helft kreeg Patrick Eberhard dé kans op de 1-1, maar de aanvaller zag zijn inzet gekeerd worden door Alcides-doelman Danny Bos. TTwintig minuten voor tijd was de wedstrijd in feite gespeeld. Emmen-middenvelder Sadik Spijodic kreeg zijn tweede gele kaart (op advies van de assistent-scheidsrechter) en met tien man bleek de thuisclub niet bij machte het Alcides nog lastig te maken. Martin van 't Ende (die komende zomer Alcides verruilt voor Staphorst) zorgde voor de 0-2 en daarna kregen de Meppelers veel kansen op een derde goal, maar die bleef Emmen bespaard.