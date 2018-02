FC Klazienaveen start Onze Club Junior Cup met forse zege op Twedo

In de Onze Club Junior Cup stonden FC Klazienaveen en sv Twedo tegenover elkaar in de eerste wedstrijd van poule C.

VOETBAL - Vanavond werd de eerste wedstrijd in poule C gespeeld van de Onze Club Junior Cup, een poule met CEC, FC Klazienaveen en sv Twedo. De jongste club van de drie schoot uit de startblokken en verpulverde Twedo met 6-0.

De uitzending van Onze Club met de wedstrijd om de Junior Cup

De speciale Onze Club Junior Cup-pagina

WNBC verslaat HZVV in poule B

SGO - LEO, de openingswedstrijd van de Junior Cup

Stijn Brands en Donnie Posthuma scoorden ieder twee keer voor het team dat wordt gecoacht door FC Emmen-spelers Gersom Klok en Willem Huizingh. Damian Jagt en Ron Lambers maakten de overige goals.Twedo bleef strijden voor iedere meter, had ook wel een eretreffer verdiend. Sander Vos was er twee keer dichtbij, maar kreeg de bal niet tussen de palen."Zij waren gewoon beter", aldus Stijn Klaver van sv Twedo. Bij ons liep het niet goed in de passing." Klazienaveen-topschutter Donnie Posthuma was uiteraard zeer tevreden na de enorme zege. "We gaan gewoon voor de winst in dit toernooi. Na zo'n zege lopen we niet voor de favorietenrol weg."