Drenthe weer een stukje 'hartveiliger' met AED's in Gieten

GIETEN - Met de komst van twee AED's in Gieten wordt de dekking van het hartveilige netwerk van Drenthe weer wat groter. Morgenochtend worden de levensreddende apparaten officieel in gebruik genomen.

Eén van de twee AED’’s die voor alle burgerhulpverleners in Gieten beschikbaar komen, is een initiatief van transportondernemer Hoiting in Gieten. Hij stelt de nieuwe AED van zijn bedrijf direct ook beschikbaar aan de hele omgeving. Daarvoor heeft hij de defibrillator in een speciale verwarmde buitenkast laten plaatsen.De andere AED die aan het netwerk wordt toegevoegd is er een van woningstichting De Volmacht, die door de woningstichting van binnen in het gebouw aan de Gasselterweg naar buiten is verplaatst. Zo is de AED 24 uur per dag voor alle hulpverleners beschikbaar.De AED’s worden direct opgenomen in het landelijke netwerk van HartslagNu en kunnen samen met de AED-vrijwilligers uit de omgeving met één druk op de knop worden ingezet vanuit de Meldkamer Noord-Nederland.Het inkleuren van opnieuw enkele witte vlekken in Drenthe maakt deel uit van het project ‘Vijf procent voor een hartveilige Drent’. Een project om vijf procent van de inwoners van Drenthe te leren reanimeren en te trainen in het gebruik van een AED.Het doel is om te komen tot een Drenthe dekkend netwerk van AED-hulpverleners en direct beschikbare AED’s, plus het laten aanmelden van AED’s die nog niet zijn opgenomen in het netwerk van HartslagNu. De overlevingskans bij ernstige hartproblemen neemt hiermee enorm toe.