Deel dit artikel:











Zestien goals, waaronder een 'achtklapper' in Onze Club Veel afgelastingen dit weekend, maar er was wel weer een volle uitzending van Onze Club

VOETBAL - Veel duels werden dit weekend afgelast, maar in het amateurvoetbalprogramma 'Onze Club' zijn er toch vijf samenvattingen te zien. vv Emmen - Alcides, de topper in de zondag 1e klasse F was misschien op papier wel de meest in het oog springende van die vijf.





Ook zin er beelden van de topper in de zaterdag 3e klasse D, tussen Hoogeveen en Hardenberg'85, de burenruzie in de zondag 4e klasse D tussen Witteveense Boys en vv Sweel en van SC Erica - Germanicus in de zondag 2e klasse L.



Vanavond stond de eerste wedstrijd in poule C van de



Bekijk hier: De uitzending van Onze Club van 12 februari Maar achteraf verdiende de topper in de zaterdag 4e klasse D, tussen Achilles 1894 en SC Elim, dat predicaat. Liefst acht keer werd er in dat duel gescoord.Ook zin er beelden van de topper in de zaterdag 3e klasse D, tussen Hoogeveen en Hardenberg'85, de burenruzie in de zondag 4e klasse D tussen Witteveense Boys en vv Sweel en van SC Erica - Germanicus in de zondag 2e klasse L.Vanavond stond de eerste wedstrijd in poule C van de Onze Club Junior Cup , tussen Twedo en FC Klazienaveen, op het programma.