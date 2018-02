Deel dit artikel:











Fietser zonder licht rijdt op gestolen fiets in Assen De fietser werd in eerste instantie aangehouden voor fietsen zonder licht (archieffoto RTV Drenthe)

ASSEN - De politie heeft in Assen afgelopen nacht een 26-jarige fietser aangehouden voor heling.

De man uit Assen werd op de Brinkstraat in eerste instantie aangehouden omdat hij zonder licht reed. Bij controle van het framenummer bleek dat de fiets op 31 januari was gestolen.



Agenten hebben de fiets in beslag genomen. De eigenaar krijgt hem terug.