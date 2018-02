Mortierongeluk in Mali in boek over gebreken bij defensie

ASSEN - In het boek Dood door eigen vuur over ongelukken bij defensie wordt uitgebreid aandacht besteed aan het mortierongeluk, waarbij in Mali twee Asser militairen omkwamen.

Op de voorkant van het boek is een foto te zien van Kevin Roggeveld en Henry Hoving, vlak voordat de mortier ontplofte in 2016, schrijft Dagblad van het Noorden . Achter het duo staat Kevin Kuiper, die ook bij de Johan Willem Frisokazerne in Assen gelegerd was en het ongeluk overleefde.Het boek is geschreven door oorlogsverslaggever Charles Sanders en Micheal Ruperti, een strafrechtadvocaat die zelf bij defensie heeft gezeten en veel militairen bijstaat. Inis een heel hoofdstuk gewijd aan Kuiper en het ongeluk in Mali.In het boek, dat volgende week verschijnt, luiden commando's de noodklok over gebreken bij defensie.Oud-minister van Defensie Hennis stapte vorig jaar op nadat bleek dat Defensie ernstig tekort geschoten was in de zorg voor de veiligheid voor de Nederlandse militairen in Mali.Roggeveld en Hoving uit Groningen kwamen om toen een ondeugdelijke mortier ontplofte. De Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) velde vorig jaar een snoeihard oordeel over de werkwijze van Defensie in Mali, waarbij de militairen moesten werken met onveilige munitie. Kuiper, ook afkomstig uit Groningen, kreeg in het Afrikaanse ziekenhuis waar hij werd opgenomen, niet de juiste zorg, concludeerde de OVV.