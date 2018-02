Veertig praalwagens op Rosenmontag in Stiekelstad

BARGER-COMPASCUUM - Stiekelstad maakt zich op voor Rosenmontag met de traditionele grote carnavalsoptocht door het dorp, de rest van het jaar bekend als Barger-Compascuum.

Aad Sijtsma, oud-voorzitter en erelid van van carnavalsvereniging 't Stiekelzwien, heeft al een paar feestdagen achter de rug. "Het was hartstikke gezellig. Wij zijn de hele week met de organisatie bezig, dus we drinken haast geen alcohol. We zijn druk aan het werk hè."De optocht, die om 14.00 uur begint, bestaat net als vorig jaar uit circa veertig wagens en twintig loopgroepen. Het wordt live uitgezonden op TV Drenthe en ook via een stream op onze website kunt u de optocht zien. Daarnaast doet Erwin Kikkers de hele dag verslag op de radio.