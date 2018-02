Langzaamrijdend verkeer door winterse buien en ongeluk [update]

VRIES - Op de A28 bij Vries hadden automobilisten vanochtend last van winterse buien en de gevolgen van een ongeluk. Inmiddels is de weg weer vrij.

Bij Vries gebeurde een ongeluk, waardoor de linkerrijstrook was afgesloten. Er was sprake van enkele kilometers langzaamrijdend verkeer.Tussen Assen-West en Vries reed het verkeer ook langzaam. Dat kwam door winterse buien.