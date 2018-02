Programma zaterdagamateurs

VOETBAL - Niet alle wedstrijden in het amateurvoetbal gaan door vandaag, maar toch staan de meeste zaterdagvoetballers vanmiddag op het veld.

de lijst met afgelastingen

Hieronder het complete programma van vandaag in het zaterdagvoetbal.DVS'33 Ermelo - SpakenburgCapelle - ONS SneekScheveningen - Jong Almere CityHarkemase Boys - ACVJong Volendam - SpijkenisseODIN'59 - Magreb'90Quick Boys - DOVOJong Groningen - ASWHJong FC Twente - VVOGAjax - StaphorstCSV Apeldoorn - ZuidvogelsAZSV - NSC NijkerkDFS Opheusden - BerkumHuizen - EemdijkHZVV - SDC PuttenSparta Nijkerk - Excelsior '31Urk - SC GenemuidenDrachtster Boys - GroningenNoordscheschut - BuitenpostOranje Nassau - ZeerobbenBalk - PKC'83Olde Veste'54 - Be Quick DokkumVEV'67 - WinsumBlauw Wit'34 - GorechtGramsbergen - FC KlazienaveenNieuwleusen - DESZOmlandia - FC MeppelGroen Geel - De WeidePelikaan S - ZuidhornBedum - NEC DelfzijlDrenthina - DZOH afg.HFC'15 - Aduard 2000DVC Appingedam - NoordwoldeStadspark - Onstwedder BoysBoerakker - GlimmenONR - LoppersumThe Knickerbockers - NiekerkMamio - Be Quick 1887Fit Boys - ZZVV afg.SVN'69 - LTCBSVV - LuttenFDS - TonegoHollandscheveld - OZCSCN - HoogeveenHardenberg'85 - SCD'83Nagele - DelfstrahuizenWolvega - VENOVitesse'63 - SVBS'77Sleat - VHKSVM - CreilHeeg - TolbeekVeenhuizen - OpendeVIOD - ODVHaulerwijk - De SweachASC - OostergoHarkema Opeinde - RWFFriese Boys - RottevalleElim - VMC AmicitiaTiendeveen - BorgerCSVC - SVBOHS'88 - SweelNWVV - FC ZuidlarenLycurgus - Achilles 1894Bakhuizen - Boornbergum'80Heerenveen - EnsMSC - HielpenHJSC - SWZ Boso SneekEspel - WoudsendIJVC - BlokzijlSC Angelslo - Veendam 1894Erica'86 - VVAKWVV - MusselWildervank - NKVVSETA - DamacotaNieuw Balinge - VEV