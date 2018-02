Stelling: Drank in het vliegtuig moet verboden worden

ASSEN - Bijna duizend passagiers vertoonden vorig jaar wangedrag op Schiphol of in het vliegtuig.

Dat meldt AD . De veiligheid komt in gevaar door de veelal dronken passagiers. Daarom slaat landelijk luchtvaartofficier Frances Schlingemann alarm. Het Openbaar Ministerie wil dat agressieve en onhandelbare passagiers direct een boete of een dagvaarding krijgen. Met dat strengere beleid wil het OM het aantal incidenten terugbrengen.Is dit een goed idee of moet er rigoureuzer worden ingegrepen door bijvoorbeeld een alcoholverbod in het vliegtuig in de stellen. Wat vindt u?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat jouw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Op de stelling van vrijdag over opblijven voor de Olympische Spelen, stemden 1.696 mensen. Bijna 83 procent gaf aan inderdaad wakker te blijven om de Winterspelen in Zuid-Korea 's nachts te kijken.