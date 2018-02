Deel dit artikel:











Snelle spitstrein naar Randstad slaat Drenthe over De snelle spitstrein slaat Drenthe over (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/UTRECHT - Snelle spitstreinen tussen het Noorden en de Randstad die onderweg nergens stoppen. Dat willen spoorbeheerder ProRail en de Nederlandse Spoorwegen.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

De reistijd tussen Groningen en de Amsterdam is nu nog twee uur. Dat is volgens ProRail-topman Pier Eringa te lang. Hij zet in op een snellere en directe verbinding: een snelle trein in de spits tussen Groningen en de Randstad, die onderweg niet stopt. Nergens in Drenthe, maar ook niet op spoorknooppunt Zwolle.



Geen snelle verbinding voor Drenthe

ProRail en vervoerder NS maken samen plannen voor de snelle zogeheten spitsintercity's. Daardoor kan de reistijd tussen Groningen en Utrecht en Amsterdam omlaag, denkt Eninga. Hoeveel korter de treinreis dan gaat worden is nog niet te zeggen.



Drenthe heeft niets aan zo'n snellere verbinding. De trein stopt nergens en overstappen van een gewone intercity of stoptrein vanuit Drenthe in Zwolle kan dan ook niet.



Grote spooraanpassingen

De snelle trein zou moeten gaan rijden over bestaand spoor. Onderweg niet stoppen is de eerste tijdwinst. Als die treinen harder moeten gaan rijden dan de huidige maximumsnelheid van 140 kilometer per uur, dan is tussen Groningen en Zwolle een nieuw treinbeveiligingssysteem nodig.



Waarschijnlijk moeten dan ook de hele spoorbaan worden aangepast. Dat geldt ook voor het traject Zwolle - Amersfoort - Utrecht. Tussen Zwolle en Lelystad is dat niet nodig, want daar mag al 200 kilometer per uur gereden worden.



ProRail en NS hebben hun plannen nog niet voorgelegd aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook voor de verbinding Leeuwarden naar de Randstad hebben de spoorbeheerder en vervoerder in de spits soortgelijke plannen.