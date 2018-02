Deel dit artikel:











Bijna veertig inbraken in Zuidoost-Drenthe In de afgelopen zes weken is er in Zuidoost-Drenthe 39 keer ingebroken in schuren en kelderboxen (foto: Pixabay.com)

EMMEN - De afgelopen zes weken is er in Zuidoost-Drenthe 39 keer ingebroken in schuren en kelderboxen.





Afgelopen weekend was het raak in Emmen. Aan de Wilhelminastraat werden vier kelderboxen opgebroken. Daarbij werd een elektrische fiets weggenomen.



De politie zegt dat de inbraken vooral 's nachts werden gepleegd. In totaal zijn er acht fietsen, gereedschap en accu's gestolen.