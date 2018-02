Accare sluit zich aan bij aangifte tegen de tabaksindustrie

ASSEN - Accare doet aangifte tegen de tabaksindustrie. Daarmee sluit de organisatie voor kinder- en jeugdpsychiatrie zich aan bij de lopende strafzaak die advocate Bénédicte Ficq heeft aangespannen tegen vier grote tabaksfabrikanten.

“Iedereen weet inmiddels hoe verslavend tabak is en dat experimenteren met roken leidt tot verslaving”, zegt Peter Dijkshoorn, bestuurder van Accare. “De tabaksindustrie schuwt niet om kinderen en jongeren met marketing- en lobby-strategieën, maar ook met chemische toevoegingen die sneller tot verslaving leiden over te halen om te gaan roken."De jeugdzorgorganisatie, met locaties in onder meer Assen, Beilen, Meppel en Emmen, stelt dat kwetsbare jongeren extra gevoelig zijn voor verslavingen. Dijkshoorn: "Zij zijn minder weerbaar en kunnen minder weerstand bieden tegen beïnvloeding van buitenaf. Deze jongeren hebben een nog grotere kans om blijvend verslaafd te blijven, ook op latere leeftijd. Wij vinden dat alles in het werk gesteld moet worden om kwetsbare jongeren tegen beïnvloeding van de tabaksindustrie te beschermen."Accare behandelt zo'n 13.000 jongeren per jaar.De Amsterdamse Ficq begon in 2016 een zaak tegen de tabaksindustrie. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde sloot zich vorige week deed vorige week ook aangifte tegen de tabaksindustrie. Al eerder sloot het Universitair Medisch Centrum Groningen zich aan.