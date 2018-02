Deel dit artikel:











Het nieuws in een Minuut: 12 februari In de nieuwsminuut onder meer aandacht voor Rosenmontag (foto: RTV Drenthe / Erwin Kikkers)

In het nieuws in een minuut van 12 februari: de carnavalsoptocht in Stiekelstad staat op het punt van beginnen. Wie wint de Hoogeveense Jan Carmiggelt Prijs 2018? En de A37, de rijksweg tussen Hoogeveen en de Duitse grens, bestaat tien jaar.