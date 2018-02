Deel dit artikel:











Kjeld Nuis: Ik krijg geen stress van mijn favorietenrol Kjeld Nuis komt morgen in actie op de 1500 meter (foto: ANP/Jerry Lampen)

SCHAATSEN - Kjeld Nuis uit Emmen waagt zich niet aan een keuze tussen olympisch goud op de 1000 of 1500 meter. "Nee, dat maakt me echt niet uit. Beiden? Ja, dat vind ik prima", beaamt de 28-jarige schaatser van Team LottoNL-Jumbo.

Nuis weet hoe het moet en hoe het voelt om op de Gangneung Oval zowel de 1000 als de 1500 meter te winnen. Hij verrichtte dat kunststukje vorig jaar bij de WK afstanden op de olympische piste. Daardoor behoort Nuis, als debutant, tot de favorieten voor olympisch goud, om te beginnen morgen op de 1500 meter.



Veertiende rit

Nuis moet het dan in de veertiende rit van de olympische 1500 meter laten zien. De wereldkampioen komt op de Gangneung Oval uit tegen de Japanner Takuro Oda, die de tiende seizoenstijd op zijn naam heeft staan (1.43,38 in Calgary). Nuis was als nummer drie in dat klassement ruim een seconde sneller, ook in Canada (1.42,27).



'Ik wil goud'

"Ik krijg geen stress van mijn favorietenrol'', verzekert hij. "Daar heb ik het zelf naar gemaakt. Het gaat om schaatsen en om winnen, meer niet. Wanneer mijn Spelen geslaagd zijn? Ik kan nu wel een diplomatiek antwoord geven, maar dat is niks voor mij. Ik wil gewoon goud."



Concurrent minder

Nuis is minder uitgesproken over Denis Joeskov, de Rus die dit seizoen heerst op de 1500 meter. De drievoudige wereldkampioen op de schaatsmijl moest door de Russische dopingkwestie thuisblijven, meerdere rechtszaken tegen het IOC ten spijt. "Nee, daar zeg ik niks over. Maar het klopt dat het een concurrent scheelt.''



'Verweij nooit afschrijven'

Volgens Nuis is Koen Verweij misschien wel zijn grootste rivaal. De Noord-Hollander is na drie verloren seizoenen helemaal terug aan de top en verbeterde in december in Salt Lake City voor de tweede keer binnen een week het Nederlands record op de 1500 meter (nu 1.41,63). "Koen is een knokker, ik vind het heel knap wat hij dit seizoen doet. Daar heb ik respect voor. Je moet hem nooit afschrijven."