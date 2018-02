Werkstraf voor mislukte inbraak in bouwkeet Gasteren

Deel dit artikel:











De inbrekers werden betrapt (foto: pixabay.com)

GASTEREN - Twee mannen van 41 en 54 jaar uit Assen zijn voor een mislukte inbraak in Gasteren veroordeeld tot werkstraffen van 120 en 60 uur.

De jongste kreeg de hoogste straf, omdat hij al vaker was veroordeeld en een strafblad had. De rechter legde hem naast de werkstraf ook een maand voorwaardelijke celstraf op.



De sloot in

Op 26 september vorig jaar kreeg de politie een melding dat op een bouwterrein in Gasteren mannen met een zaklantaarn rondliepen. De agenten die gingen kijken, zagen twee mannen een sloot in duiken. Dat bleken de twee uit Assen.



'Baldadigheid'

Ze bekenden dat ze de deur van een bouwkeet hadden geforceerd. Ze waren net bezig met vullen van een kruiwagen met gestolen spullen toen de politie ze betrapte.



Het was baldadigheid, zeiden de mannen tegen de rechter, maar die dacht daar anders over.