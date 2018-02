Deel dit artikel:











Inbraak in verfspuiterij levert Coevordenaar werkstraf op De Coevordenaar stal spullen bij een verfspuiterij (foto: archief RTV Drenthe)

COEVORDEN - Voor een inbraak in een verfspuiterij in Coevorden is een 26-jarige man veroordeeld tot een werkstraf van tachtig uur en drie weken voorwaardelijke celstraf.

De man uit Coevorden pleegde de inbraak in het bedrijf aan de Parallelweg in juni vorig jaar. Hij werd kort daarna aangehouden en bekende. Hij kende het bedrijf, doordat een kennis van hem er had gewerkt en hij wel eens mee was geweest.



Drugs

De Coevordenaar was onder invloed van drugs tijdens de inbraak en werkloos. Hij nam twee schuurmachines en een autoband mee. De band werd teruggevonden in de bosjes bij een nabijgelegen bedrijfspand.



De man heeft op dit moment wel weer een baan. Daar hield de rechter rekening mee in zijn straf.