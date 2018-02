'Rondweg Hollandscheveld enorm belangrijk voor de veiligheid'

HOLLANDSCHEVELD - Het is een historische dag voor Hollandscheveld. Na veertig jaar praten is vanochtend begonnen met de aanleg van een rondweg om het dorp.

Om tien uur stak wethouder Jan Steenbergen samen met enkele inwoners van Hollandscheveld de schop in de grond."Ik vind ook dat we nu echt aan de slag moeten, want Hollandscheveld heeft die rondweg gewoon nodig. Voor de veiligheid is het enorm belangrijk", aldus Steenbergen. Inwoners vragen al jaren om de rondweg, die de verkeersveiligheid moet verbeteren en geluidsoverlast in het dorp moet tegengaan."Dat het veertig jaar heeft geduurd, had meerdere oorzaken. Soms was er geen geld, soms was de politiek er niet rijp voor en soms was er wel geld, maar besloot de gemeenteraad dat geld aan iets anders uit te geven", zegt Steenbergen. "Ook is een tijdje gewacht op de aanleg industrieterrein Riegmeer, maar dat is er nog steeds niet."Voor de aanleg van de rondweg kan worden afgerond, moet ondertussen bij de rotonde aan de Riegshoogtendijk nog een bestemmingsplan gewijzigd worden. "Maar ik verwacht dat we dat dit jaar kunnen afronden", zegt de wethouder.