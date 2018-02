Deel dit artikel:











Muzieklijst Harry's Blues zondag 11 februari 2018

Gijs Kos is schilder en muzikant. Geboren in Amsterdam maar hij woont al jaren in Pesse. Old Friends is zijn derde album. En daarop laat hij zich bijstaan door vrienden als Leon van der Weiden (zang), Ria Pronk (zang), Ed Wennik op bas, Hans van Beek en vele anderen. Muziek voor liefhebbers.