Dronken automobilist schampt politiewagen Een 27-jarige man uit Staphorst is veroordeeld tot een werkstraf, hij schampte met zijn auto een politiewagen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/MEPPEL - Een 27-jarige man uit Staphorst is voor dronken rijden en rijden zonder rijbewijs veroordeeld tot een werkstraf van 56 uur. Daarnaast kreeg de man negen maanden rijontzegging opgelegd.

Agenten zagen tijdens een controle in Meppel in een bocht een geparkeerde auto met gedoofde lichten staan. Een gevaarlijke situatie vonden de agenten en zij namen poolshoogte. De geparkeerde wagen kwam in beweging en kwam met gedoofde lichten en beslagen ramen de politiewagen tegemoet. De wagens schampten elkaar.



In de auto met de beslagen ramen zat de 27-jarige man uit Staphorst. Hij had vier keer te veel alcohol op dan is toegestaan. De man had geen rijbewijs. Zelfs zijn brommerrijbewijs was hem die week daarvoor ontnomen.



De man had die dag na een werkdag met collega’s geborreld, zei hij tegen de rechter. Voor de gein had hij van een collega de autosleutels gekregen. Toen hij door de agenten werd aangesproken kwam die collega er net aangerend: "Stoppen, dat is mijn auto".



De man uit Staphorst is vaker voor verkeersfeiten veroordeeld.