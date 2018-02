Deel dit artikel:











Huis in Westerbork onbewoonbaar na brand De benedenverdieping is verwoest (foto: Persbureau Meter)

WESTERBORK - De benedenverdieping van een huis aan de Nijkampen in Westerbork is aan het begin van de middag door brand verwoest.

De brand ontstond kort na 13.00 uur. Vermoedelijk is het vuur ontstaan in de woonkamer. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet bekend. De brandweer had de uitslaande brand binnen een uur onder controle.



Een bewoonster moest worden onderzocht door ambulancepersoneel, omdat zij rook had ingeademd. Het huis is onbewoonbaar geworden.