Jouw mening: Natuurgebieden zijn er ook voor evenementen

Vorige week werd bekend dat het Dwingelderveld nog steeds gebruikt mag worden voor evenementen. Natuurorganisaties willen minder drukte in de natuur en daarom stond het voortbestaan van een wandeltocht, hardloopwedstrijd, fietstochten en dergelijke onder druk.

De stress van de organisatoren bleek ongegrond, met een paar kleine maatregelen gaat het er vooral om de coördinatie van de evenementen te verbeteren. Op deze manier gaan de bezoekers die willen genieten van de natuur elkaar niet in de haren zitten.Maar is de natuur eigenlijk wel bedoeld voor mensen om te gebruiken voor hun pleziertjes? Of moeten we de bomen, planten en dieren meer respecteren en de rust gunnen die ze nodig hebben?Vorige week vroegen wij of bevers afgeschoten mogen worden als ze voor gevaarlijke situaties zorgen. 40 procent van de stemmers is het hier mee eens. Op Facebook ligt dat iets later, daar is 34 procent van de stemmers het ermee eens. Ook op Twitter zijn de eens-stemmers in de minderheid. 48 procent is het daar met de stelling eens."Sommige dieren zijn niet voor niets uitgestorven. Daar komen andere soorten voor in de plaats. Totdat die ook weer door toedoen van mensen sterven of uitgeroeid worden, omdat ze overlast gaan geven. Men moet niet zo spastisch dieren die hier ooit hebben geleefd terug te plaatsen. Ze zijn niet voor niks verdwenen", reageert Lianne Zwijnen op Facebook.Ook Carla Karsens verbaast zich over het terugkeren. "Eerst worden ze weer teruggebracht en zijn we blij, maar als er dan teveel zijn, moeten er maatregelen getroffen worden. Waarom dan terughalen?