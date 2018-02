Deel dit artikel:











Geen UK Open Darts voor Jan Dekker Jan Dekker (foto: RTV Drenthe archief)

DARTS - Ondanks een hoog gemiddelde dit weekend heeft darter Jan Dekker zich niet weten te plaatsen voor de UK Open Darts. Het toernooi wordt van 2 tot en met 4 maart gespeeld.

Dekker speelde een solide eerste kwalificatieweekend met drie keer een plek bij de laatste 64. Dit weekend had de Emmenaar pech. Zowel vrijdag als zaterdag gooide Dekker tegen Jeffrey de Zwaan en wereldkampioen Rob Cross een gemiddelde van 112 per beurt, maar verloor beide wedstrijden. Een vroege uitschakeling op zondag betekende dat de Drent zich op countback niet bij de beste 96 speelde.



Het toernooi wordt ook wel de 'FA Cup of Darts' genoemd, omdat niet alleen de 96 professionals aan het televisietoernooi zullen deelnemen, maar ook een groep Pub Qualifiers.