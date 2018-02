Deel dit artikel:











Games vanuit Emmen gaan de hele wereld over: 'We doen leuk mee, maar willen domineren' De oude landbouwschool in Emmen (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) Rik Hoekstra (links) samen met zijn stagiair in een nieuwe kantoorruimte (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

EMMEN - Interactive Games Entertainment uit Emmen gaat uitbreiden. Momenteel zit het bedrijf nog in een kantoor bij Growing Workplace, maar groeit daar uit zijn jasje.

Geschreven door Janet Oortwijn

"We willen gaan opschalen", vertelt eigenaar Rik Hoekstra. Vanaf april trekt hij samen met zijn drie collega's in de oude landbouwschool aan de Boslaan in Emmen. "We willen er nog vier of vijf man bij." Ook wordt er binnenkort een kantoor in India geopend.



De uit 1917 stammende Rijks Landbouw Winterschool is eigendom van letselschadebureau Sincerus, die vorig jaar maart intrek nam in het gebouw.



Parel van de Boslaan

Vanuit het gebouw, dat bekend staat als de 'parel van de Boslaan', wil Hoekstra met zijn bedrijf verder de markt veroveren. "Wij zijn groot in sportgames voor de mobiele telefoon en hebben een mini golf-spel, dat twintig miljoen keer gedownload is. Er zijn 150.000 mensen die het spel dagelijks spelen. Momenteel zijn deze alleen nog voor Android-toestellen beschikbaar, binnenkort gaan we ook met Apple aan de slag."



'Op tijd aangehaakt'

Twee jaar geleden is Hoekstra het bedrijf begonnen. "Ik heb eerder gewerkt bij Vasco Games hier in Emmen. Toen ben ik daar gestopt en voor mezelf begonnen", legt hij uit. "Maar dat was heel anders. Toen deden we nog de browser games, de websites met kleine spelletjes. Daarna verschoof de markt naar de mobiel, en wij zijn gelukkig op tijd aangehaakt."



'We doen leuk mee'

Hoekstra zijn doel is om uiteindelijk te domineren in de sportcategorie voor mobiele telefoons. "Twee jaar geleden zei ik dat we over vijf jaar de sportcategorie voor Android willen domineren. Dat is nu nog niet zo, we doen leuk mee. Met drie jaar wil ik echt kunnen zeggen dat ons bedrijf de sportsectie in handen heeft."