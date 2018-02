Vastgoedclub Assen waarschuwt: alleen miljoenen in binnenstad zonder OutleTT

ASSEN - De Vereniging Vastgoedeigenaren Assen Centrum (VVAC) investeert alleen miljoenen in panden rond het nieuwe Koopmanskwartier, als er geen OutleTT bij het TT Circuit komt.

De club van vastgoedeigenaren waarschuwt daar nadrukkelijk voor in een memo aan de gemeenteraad.Donderdag bespreekt de Asser politiek het collegebesluit om drie miljoen van de gemeente in een binnenstadsfonds te stoppen. Verder moet er drie miljoen van de provincie komen en drie miljoen van de vastgoedsector. Verder zou er volgens de gemeente voor tientallen miljoenen aan investeringsplannen liggen van de vastgoedeigenaren voor het gebied rond het Koopmansplein.Maar de VVAC doet dat niet zonder meer, zo laat ze nu weten. "Voorwaarde voor ons is dat we alleen verantwoorde investeringen kunnen doen, mits er geen zeventig extra winkelpanden aan de snelweg worden gerealiseerd", schrijft woordvoerder Caspar Wortmann namens de VVAC.Volgens Wortmannm staan in het stuk van de gemeente investeringsbedragen gemeld voor aanpak van winkelpanden rond het Koopmanskwartier, zonder dat daarbij de voorwaarde is vermeld dat de vastgoedsector dat alleen investeert als er geen outletcentrum bij het TT Circuit komt.Partners binnen de VVAC hebben transformatieplannen voor de panden rond het Koopmansplein, die al snel zo'n 45 tot 50 miljoen kosten. Dat gaat om herbestemming van leegstaande winkels, het slopen van winkelpassages en het bouwen van appartementen op de bovenste laag van onder meer winkelcentrum 't Forum."Ter voorkoming van misverstanden of onjuiste beeldvorming maken wij hiermee kenbaar, dat er bij realisatie van een outlet een economische afweging wordt gemaakt. Daardoor zal er niet risicodragend geïnvesteerd kunnen worden in een transformatie van de retailvastgoed door de eigenaren", aldus Wortmann. Concreet betekent dit volgens hem 'dat de situatie rond het Koopmansplein voor wat betreft het vastgoed grosso modo zal blijven zoals zij is.'