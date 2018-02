80 tips over moord op Ralf Meinema

STIELTJESKANAAL - De politie heeft tot nu toe tachtig tips binnengekregen over de dood van Ralf Meinema uit Klazienaveen.

De politie vroeg in het televisieprogramma Opsporing Verzocht om hulp bij het oplossen van de moord.De 31-jarige Meinema werd op vrijdag 31 maart gevonden in de kofferbak van zijn auto, een zwarte Mercedes SE300 uit 1986. Er is een vermoeden dat Meinema kort voor zijn dood bij iemand verantwoording moest afleggen.Op de politiebureaus van Emmen en Klazienaveen zijn in de maanden na Meinema's dood anonieme handgeschreven brieven bezorgd. De politie wil graag in contact komen met de man of vrouw die deze brieven heeft geschreven. Voor de gouden tip die leidt naar de oplossing van de kofferbakmoord, staat een beloning van 15.000 euro klaar.