BankGiro Loterij verrast Gevangenismuseum met zes ton

VEENHUIZEN - Het Gevangenismuseum in Veenhuizen ontving vandaag zes ton uit handen van de BankGiro Loterij. Het bedrag is bedoeld voor de verbouwing van het museum.

Directeur Peter Sluiter is compleet verrast: '''Het is de gelukkigste dag van mijn leven.'' Sluiter dacht dat er vanmiddag een voorgesprek zou zijn met de BankGiro Loterij voor de aanvraag van het geld. Hij had niet verwacht dat ze met een cheque op de stoep zouden staan. "Ik had al het papierwerk bij elkaar verzameld, om de aanvraag goed te kunnen onderbouwen in het gesprek. Ik ben totaal flabbergasted dat ik nu al met een cheque van zes ton in mijn handen sta", grijnst een blije Sluiter.Ieder jaar gaat er een miljoenenbedrag van deze loterij naar cultuur. Vorig jaar was dat 66.9 miljoen euro. Met dat geld krijgen verschillende culturele instanties een financiële impuls.Vandaag was het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen een van de gelukkigen. De medewerkers van het museum werden overvallen door Leontine Borsato en haar cameraploeg.Het bedrag van zes ton kan het museum goed gebruiken om de tentoonstellings- en publieksruimte uit te breiden. "Die is veel te klein als er op drukke dagen meer dan duizend mensen binnen zijn, dan sta je als het ware bij elkaar op de tenen. En dat is toch niet echt publieksvriendelijk, zeker niet als je voor een toegangskaartje betaald hebt."Het Gevangenismuseum wil daarom de kantoorruimtes en het depot op de begane grond verplaatsen naar zolder, zodat er op de begane grond van het carré extra ruimte ontstaat. De verbouwing kost ruim twee miljoen euro. Daarvoor heeft het museum zelf zeven ton gespaard.Verder hoopt Sluiter op financiële steun van de provincie en de gemeente Noordenveld. "En met deze zes ton van de BankGiro Loterij denk ik dat de kans daarop alleen maar groter is geworden", zegt Sluiter.