Persoon komt met been onder praalwagen tijdens Rosenmontagoptocht Een van de praalwagens van vorig jaar (foto: Fred van Os)

BARGER-COMPASCUUM - Bij de carnavalsoptocht in Barger-Compascuum is een persoon met een been onder een praalwagen terechtgekomen.





Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.



