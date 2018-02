Tien jaar verdubbeling A37: van uithoek naar levensader

EMMEN - De A37, de snelweg tussen Hoogeveen en de Duitse grens is nu tien jaar verdubbeld.

De weg is inmiddels uitgegroeid tot een levensader voor het zuiden van Drenthe. Ineens was onze provincie geen uithoek meer, maar onderdeel van een belangrijke transportroute naar Scandinavië.Dit werpt ook zijn vruchten af voor de regionale economie in het gebied. Neem bijvoorbeeld transportbedrijf Hartman Expeditie in Nieuw-Amsterdam op bedrijventerrein De Tweeling. Het bedrijf, dat groente en fruit transporteert naar Scandinavië, heeft het hoofdkantoor verplaatst van Poeldijk naar Drenthe."Dit is voor ons een uitstekende uitvalsbasis, omdat we groente en fruit vervoeren van Nederland naar Denemarken", zegt directeur Sybo Prakken. "Vanuit Nieuw-Amsterdam kunnen we binnen de rij- en rusttijden in Denemarken komen."De vrachtwagenchauffeur rijdt daar dan heen en lost daar, pakt zijn verplichte rust en rijdt de volgende avond weer terug. "In Nieuw-Amsterdam, dat als een soort draaischrijf fungeert, stapt er een andere chauffeur op de wagen en die lost de retourlading ergens in Nederland", legt Prakken uit. Hij runt samen met oprichter Ronald Hartman het bedrijf."De A37 is voor ons natuurlijk een heel belangrijke route. Het is de kortste en meest economische route naar Denemarken", zegt de directeur.Lees hieronder meer feiten over de A37:"Dus het lag voor ons van het begin af aan al wel voor de hand dat we ergens aan die A37 tussen Hoogeveen en Meppen een locatie zouden moeten hebben."Het bedrijf sprak met meerdere gemeenten, maar had met Emmen de beste klik. In twee gesprekken was de verhuizing geregeld. Vanuit Nieuw-Amsterdam gaan nu dagelijks zo'n 35 vrachtwagens de A37 op.Ook bij werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord constateren ze dat de Drentse snelweg een echte trekker is voor de economie in het Zuidoosten van de provincie."Bereikbaarheid is één van de belangrijkste voorwaarden voor ondernemerschap", zegt regiomanager Ingrid Dragtstra. "Dat maakt goed vestigingsklimaat in Zuid-oost Drenthe mogelijk. De regio is nu een belangrijke schakel op de route naar Scandinavië en dat maakt de positie van onze regio een stuk sterker."RTV Drenthe blikt deze week terug op tien jaar verdubbeling van de A37. Morgen kijken we met vrachtwagenchauffeurs naar hun werk.