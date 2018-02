Deel dit artikel:











Vijf nominaties voor Hoogeveense architectuurprijs De jury heeft vijf nominaties geselecteerd voor de Jan Carmiggelt-architectuurprijs (foto:Hielke Meijer/RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Uit zes aanmeldingen heeft een vakjury vijf nominaties geselecteerd voor de Jan Carmiggelt-architectuurprijs. Inwoners van Hoogeveen kunnen tot 23 februari hun keus doorgeven voor het mooiste woonhuis van de gemeente.

Geschreven door Hielke Meijer

Drie van de vijf genomineerde panden staan in de wijk Erflanden. Niet toevallig ook de wijk waar het meest is gebouwd de afgelopen jaren.



Stimulans

Hoogeveen reikt de prijs voor het eerst in tien jaar uit. Wethouder Bert Otten: "We passen steeds minder welstandsregels toe in Hoogeveen. Maar we willen de mensen wel stimuleren mooie huizen te bouwen. En je ziet toch dat er hartstikke mooie huizen zijn gebouwd."



De vijf nominaties hebben een heel verschillende bouwstijl. Het ene huis is heel transparant, een ander is meer jaren dertig met een voorgeschreven dakoverstek en een derde is een fors uitgevallen bungalow.



Pakhuis in nieuw jasje

Het gloednieuwe huis van Fianne Weistra in de Blankvoorn in de Erflanden heeft kenmerken van een oud pakhuis. Aan de voorkant zit tegen de nok een uitstekende balk alsof er een katrol moet hangen. En aan één van de zijkanten zitten als het ware raampartijen die zijn dicht gemetseld.



"Dat vonden we typisch passen bij een pakhuis. Mensen denken dat we daardoor weinig licht in huis hebben, maar dat is echt niet zo", zegt Fianne Weistra. Ze komt oorspronkelijk uit Groningen en bedacht het idee voor een pakhuis zelf. Een architect goot het idee in een modern jasje.



Bouwstijlen

In de Van Limburgstirumstraat staat een woon-werklocatie die zich volgens wethouder Otten naadloos voegt bij alle verschillende bouwstijlen in de straat. Otten: "De huizen hier zijn gebouwd in de jaren vijftig en zestig. Toen had je ook geen welstandseisen en namen veel mensen hier wel een architect in de arm. En je ziet dat elk huis zijn eigen karakter heeft."



Het aantal aanmeldingen voor de prijs was wel 'een tegenvaller', zegt de wethouder: "We hadden graag wat meer gehad. Maar we zijn gewend dat mensen in Hoogeveen wat bescheiden zijn. Ze zijn soms wat bang om dingen te laten zien. Want stel je voor dat je in beeld komt, maar dat is echt niet zo gevaarlijk als het lijkt."



Fianne Weistra zou het wel leuk vinden als hun huis de Jan Carmiggeltprijs krijgt: "Ja het is een uniek huis. Ik heb geen idee of we de prijs zouden verdienen, maar het zou wel heel leuk zijn."