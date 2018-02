Liveblog: FC Emmen wint ook in Deventer (gesloten)

VOETBAL - FC Emmen speelt vanavond in De Adelaarshorst wedstrijd nummer 24 van het seizoen tegen Go Ahead Eagles.

De Eagles kennen een teleurstellend seizoen, na de degradatie uit de eredivisie. De ploeg van trainer Jan van Staa, die in december de ontslagen Leon Vlemmings opvolgde, staat 16e.FC Emmen staat 6e en stijgt bij een overwinning in Deventer naar plek 4. Bovendien blijft de formatie van trainer Dick Lukkien in dat geval ook koploper in de strijd om de 3e periode.Volg het duel LIVE op Radio Drenthe of via de liveblog...