Automobilist verliest doos met bijtende stof

ERICA - Een automobilist heeft vandaag tussen Erica en Emmen een doos met daarin een bijtende stof op de auto laten staan en is weggereden.

De doos (formaat schoenendoos) is tijdens de rit van de auto gevallen. De politie is er nu naar opzoek. Om wat voor stof het gaat is niet duidelijk.



De vinder wordt verzocht om de politie te bellen.