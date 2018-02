Emmen lanceert stemwijzer: ‘Geen idee wanneer de verkiezingen zijn’

EMMEN - Met een smoesje waren ze naar het gemeentehuis gelokt, de vandaag 18 jaar geworden Melissa Loves en Bram van Iersel. Eenmaal binnen vroeg burgemeester Eric van Oosterhout de jongeren om de stemwijzer officieel in gebruik te nemen.

Loves en Van Iersel waren een beetje overdonderd door de aandacht. “Ik heb eigenlijk niet zo veel met politiek”, zei Bram van Iersel uit Emmen. Maar nadat gebak en koffie waren genuttigd waren de twee net 18-jarigen toch graag bereid om met een druk op de knop de stemwijzer in gebruik te stellen.De stemwijzer telt 23 stellingen en is in samenspraak met de 14 partijen die in Emmen meedoen aan de verkiezingen opgesteld. Maar wanneer zijn die verkiezingen ook al weer? Van Iersel weet het niet, moet hij erkennen. De burgemeester lacht. Het geeft wel aan dat er nog veel te winnen valt.De twee 18-jarigen komen beiden uit op de PvdA en de ChristenUnie als partijen die het dichtst aansluiten op de antwoorden die ze op de stellingen hebben gekregen. “Een beetje verrassend wel”, vindt Loves.Het is de eerste keer dat er in Emmen een stemwijzer is. Burgemeester Van Oosterhout is er blij mee. “Meer aandacht voor de verkiezingen juich ik alleen maar toe. Ik hoop dat het bijdraagt aan een hogere opkomst. Het baart mij toch wel zorgen dat de belangstelling terugloopt. Bij Europese verkiezingen kan ik me daar nog iets bij voorstellen, dat is ver van je bed. Maar als er één verkiezing er echt toe doet, dan is dat wel voor de gemeenteraad.”