Wethouder betreurt houding vastgoedclub Assen: 'maar wij gaan door met binnenstad'

ASSEN - Ze had het graag anders gezien, want wethouder Anry Kleine Deters wil graag 'met z'n allen gaan voor de binnenstad van Assen'. "Dan is het jammer dat de club van grote vastgoedbazen zo reageert, maar wij gaan door met onze plannen", zegt ze.

Anry Kleine Deters (D66) betreurt de waarschuwende brief die de Vereniging Vastgoedondernemers Assen Centrum (VVAC) vandaag aan de gemeenteraad stuurde.De vastgoedbazen die vooral panden rond het Koopmansplein hebben, wijzen de gemeente op de voorwaarde dat ze alleen tientallen miljoenen in een nieuw Koopmanskwartier steken, als er geen OutleTT komt bij het TT Circuit. "Wij gaan niet voor vele miljoenen risico's nemen om onze winkelpanden te transformeren, als er straks zeventig winkels bijkomen langs de snelweg," aldus de VVAC.Wethouder Kleine Deters had een andere reactie verwacht van de VVAC. "Vorige week tekende ook Caspar Wortmann namens de vastgoedsector voor de nieuwe binnenstadsorganisatie. Dat was een belangrijke stap en ook een startdocument, waarin allerlei partijen onderschrijven dat we samen aan de slag gaan met onze binnenstad. Dan is het jammer dat nu ineens deze brief wordt gestuurd", zegt Kleine Deters.Ze tekent er wel bij aan dat de VVAC maar vier vastgoedondernemers telt, terwijl er in totaal 340 actief zijn in het Asser stadscentrum. "Dus we komen wel aan de drie miljoen euro die we ook vanuit de vastgoedsector moeten hebben voor onze binnenstadsplannen, dit om ook drie miljoen te kunnen krijgen van de provincie, naast onze eigen drie miljoen."Maar het zijn volgens Kleine Deters 'helaas wel de grote jongens'. Daarbij gaat het onder meer om Re-Z Ontwikkeling van Assenaar Henk Ziengs, ASR als eigenaar van het V&D-pand en Achmea van 't Forum. "Die zijn van groot belang voor het opwaarderen van het Koopmansplein en de winkels eromheen. Maar als ze zich zo blijven opstellen, zetten ze zelf de binnenstad op slot. En dat zou jammer zijn. Want dat is ook niet in hun eigen belang', stelt Anry Kleine Deters. "Maar ik hoor graag donderdag hoe de fracties er allemaal over denken."Donderdag beslist de raad over de drie miljoen euro, die het college wil uittrekken voor de aanpak van de binnenstad, naast drie miljoen van de provincie en drie miljoen van de vastgoedsector. Vorig jaar legde Assen al twee miljoen euro opzij voor de binnenstad.